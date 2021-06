Napoli, assembramenti in un locale: chiuso per 5 giorni

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Ettore Bellini per una segnalazione di musica e schiamazzi provenienti da un locale.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito musica ad alto volume e diverse voci provenienti dalla struttura dove, una volta entrati, hanno sorpreso circa cento giovani intenti a ballare senza mascherina i quali, alla loro vista, si sono dati alla fuga.

Gli operatori hanno sanzionato il titolare, un 47enne napoletano con precedenti di polizia, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché ha omesso di far rispettare il distanziamento sociale alla clientela e di far indossare le mascherine; infine, per il locale è stata altresì disposta la chiusura per 5 giorni. Napoli, 18 giugno 2021