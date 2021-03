Napoli, l'assessore Clemente a via Toledo dal commerciante derubato

L'assessore del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, stamattina ha fatto visita ai titolari del negozio, in via Toledo, vittima per la seconda volta di un furto durante il quale è stata danneggiata anche la vetrina. «Si tratta di un'attività criminale - ha detto Clemente - e ancor più odiosa ora che i negozi della città sono messi a dura prova dalle chiusure e dalla riduzione del transito pedonale provocati dalla pandemia in atto. Siamo vicini ai commercianti coinvolti e siamo impegnati - ha aggiunto - per intensificare i controlli e la videosorveglianza in sinergia con la Prefettura di Napoli. Chiederemo inoltre al prefetto, di potenziare le misure più idonee a scongiurare la reiterazione del fenomeno nel prossimo Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, ringraziando le forze dell'ordine che sono già intervenute con tempestività e dedizione». Nell'ultimo periodo sono diversi i furti ai danni di esercizi commerciali che sono stati registrati nella via dello shopping al centro di Napoli.

