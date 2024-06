Assicurare un'automobile, con la sola responsabilità civile, a Napoli costa in media quasi il triplo che a Trieste, circa il doppio che a Roma e comunque quasi 500 euro in più rispetto alla seconda città più costosa per prezzo medio, ossia Palermo. Secondo gli ultimi dati disponibili di Facile.it relativi ad aprile scorso e ai capoluoghi di regione e basati su quasi 12,5 milioni di preventivi effettuati sul portale di comparazione, il prezzo medio dell'assicurazione Rc Auto a Napoli tocca 1.135,55 euro, un dato sensibilmente più elevato della seconda città più costosa, Palermo, dove il prezzo medio è pari “solamente” a 677,89 euro.

Sul gradino più basso del podio della classifica c'è Bari, con 671,41 euro in media per la Rc Auto. Dalla parte opposta della graduatoria c'è Trieste, la città più economica. Con 416,09 euro, assicurare là un'automobile costa quasi un terzo rispetto a quanto viene speso a Napoli. Bene anche Potenza, una delle poche città del sud ad avere un costo basso dell'Rc auto: è 19esima con 438,71 euro di media. Al 18esimo posto Aosta, con 466,39 euro.

Tornando alle medie più alte, è Roma al quarto posto, con un prezzo dell'Rc auto pari a 666,90 euro. C'è poi Genova (659,60 euro), seguita da Firenze (639,08 euro) e Torino (620,23 euro). All'ottava posizione della classifica c'è Cagliari (610,17 euro), alla nona Catanzaro (606,49 euro). Chiude la top ten Perugia, che scende sotto quota 600 euro, attestandosi a 590,68 euro.