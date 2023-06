Napoli, assistenti sociali aggredite a Ponticelli: la solidarietà dei consiglieri comunali

«Piena solidarietà da parte di tutti i consiglieri della commissione Politiche Sociali per le assistenti sociali che hanno subito aggressioni nel corso dello svolgimento del loro lavoro a Ponticelli. È evidente che la chiusura della sede municipale nel quartiere di Ponticelli, in un contesto di grande deprivazione sociale, ha esposto soprattutto chi svolge un'attività di prossimità immediata».

Così Massimo Cilenti, presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Napoli.

«L'assistenza sociale - prosegue - non è mai stata sospesa, quindi le assistenti hanno dovuto continuare l'attività con una maggiore presenza casa per casa per seguire le persone con grandi vulnerabilità.

«È sempre più chiaro - conclude Cilenti - che la sospensione del servizio è stata una cosa gravissima che va riparata con attenzione e rapidamente senza alcun indugio, dando la possibilità ad assistenti sociali e ai cittadini di avere un ufficio di riferimento nel quartiere di Ponticelli».