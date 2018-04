Sabato 14 Aprile 2018, 19:45 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2018 19:45

Lunedì 16 aprile, l’Associazione Professionale Divorzioalvolo, costituita dagli avvocati Rosanna Buonanno, Francesca Romana Doria e Giorgio Coppola, dedica una giornata alle DAT. Presso la sede dell’associazione, a Napoli in viale Calascione n. 5/a (Montedidio), dalle 17.30 alle 20 si accoglieranno tutti i cittadini che vogliono essere informati e supportati nell’estensione delle loro «dichiarazioni anticipate di trattamento».Insieme agli avvocati associati, sarà presente anche il Notaio Stefano Boccieri, che illustrerà, a quanti lo vorranno, le formalità necessarie e le possibili alternative, e l’Avv. Maria Giuseppina Chef, che ha approfondito gli studi in materia. La consulenza avverrà a titolo gratuito. Da anni l’associazione professionale è impegnata in un’azione di sensibilizzazione e informazione dei cittadini su temi giuridici densi di implicazioni etiche e sociali. Già nel marzo dello scorso anno, l’associazione Divorzio al Volo ha trattato il tema del fine-vita,ospitando in un incontro pubblico Beppino Englaro, che ha parlato della propria esperienza con Eduardo Savarese (magistrato), Paolo Izzo (giornalista ed esponente del Partito radicale) insieme all’avvocato Giorgio Coppola e al notaio Stefano Boccieri.Dopo un dibattito durato venti anni, finalmente in Italia sono state emanate le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, contenute nella legge 22 dicembre del 2017, n°219, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il successivo 12 gennaio 2018. La sua entrata in vigore, il 31 gennaio 2018, ha placato l’acceso dibattito che ha infiammato il nostro Paese sin dall’inizio della battaglia portata avanti da Beppino Englaro – in conseguenza della dolorosa vicenda della figlia Eluana – cui hanno fatto seguito altri casi noti, come quello di Piergiorgio Welby e Giovanni Nuvoli. Nonostante la promulgazione della legge, e l’istituzione del Registro da parte dell’Amministrazione comunale di Napoli, secondo le statistiche, sono ancora pochi i testamenti biologici sottoscritti dai cittadini, che sembrano disorientati e incapaci di redigerlo, con il rischio che la tanto reclamata normativa rimanga di fatto inapplicata.