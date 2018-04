Domenica 29 Aprile 2018, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 13:39

I novelli sposi in posa, il fotografo davanti a loro che mette a fuoco per scattare, ai lati gli assistenti controllano le luci. Tutto normale, se i protagonisti di questa scena sotto i piedi non avessero i binari. Succede a Bagnoli, dove un tratto della linea della Cumana è diventato il set per l"album di matrimonio di una coppia. La scena, immortalata da un residente, è stata diffusa su Facebook, nei gruppi dedicati al quartiere napoletano. Si vede la sbarra del passaggio a livello alzata e le automobili che attraversano l'incrocio, segno che il treno dell'Eav non è nelle vicinanze. Ma, come spiega bene la Polfer (che in questi giorni ha anche un punto informativo al Comicon) per scene del genere non c'è nulla da ridere: la tendenza a sottostimare il pericolo è una delle cause delle tragedie che si consumano di frequente sui binari.