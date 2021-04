Napoli: attentato Calata San Marco, la cerimonia in ricordo delle vittime

Mercoledì 14 aprile 2021 la Prefettura di Napoli, il Comune di Napoli, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e il Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, terranno un’iniziativa in memoria delle vittime dell’attentato terroristico avvenuto, ad opera dell’Armata Rossa Giapponese (JRA), il 14 aprile 1988 davanti all’USO club- circolo militare statunitense- in via Calata San Marco.

La prima parte si svolgerà, nel rispetto delle prescrizioni anti-contagio, con una cerimonia, presso il luogo dell’attentato, che prevede l’apposizione di una targa commemorativa e la deposizione di corone d’alloro per ricordare le vittime. In Calata San Marco prenderanno parte, il Sindaco e il Prefetto di Napoli, l’Assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione della Regione Campania, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, il Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e il Comandante Naval Support Activity Naples. La seconda parte proseguirà presso il Palazzo del Governo con un webinar, aperto ad una platea di invitati, durante il quale interverranno diverse personalità. La registrazione dell'evento sarà successivamente pubblicata sul sito web della Prefettura di Napoli.