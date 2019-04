Napoli, l'attore della Paranza dei bambini accoltellato ai baretti scambiato dai pusher per un rivale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Aprile 2019, 07:00

Dunque qualcuno cercava qualcuno del rione Traiano. Alle tre di notte, in via Calabritto, a cento passi dai baretti di Chiaia. Strano posto e strano orario per regolare conti in sospeso, specie se non hai le idee chiare neppure sul tuo obiettivo, sulla persona che devi fermare, interrogare, cacciare. Parte da questo scenario l'inchiesta sul ferimento del giovane attore della Paranza dei bimbi, un episodio che suona come una conferma di quanto sta accadendo ormai da mesi sotto gli occhi di tutti, grazie all'esplosione del fenomeno della movida nel pieno delle piazze storiche e delle strade di pregio in città.