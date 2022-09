Napoli, Manfredi inaugura l'aula dedicata a Mia Filippone: «Investiamo sulla scuola»

Si riparte ricordando una donna straordinaria e immaginando un futuro, anzi un presente per i ragazzi che lei adorava, cui ha dedicato l'impegno di una vita. «La scuola per Napoli vale tanto e da parte mia c'è un grande in bocca al lupo a docenti, personale, studenti. Se investiamo bene sui nostri giovani costruiamo una nuova Napoli», ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che questa mattina ha inaugurato l'aula magna alla memoria di Mia Filippone - la vicesindaco e assessore all'Istruzione del Comune scomparsa a luglio -, la cerimonia nella scuola Alpi-Levi in via Bakù Lotto 4\Q a Scampia.

«Questo messaggio di rinnovamento - ha aggiunto Manfredi - che abbiamo nel cuore lo trasmetto alle famiglie e alle scuole in ricordo di Filippone. Continueremo con l'assessore Striano la sua opera e faremo tanto per la scuola napoletana».