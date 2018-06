Napoli, due ausiliari del traffico presi a schiaffi dai parcheggiatori abusivi

Lunedì 11 Giugno 2018, 18:41 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 18:41

«Questa volta la violenza dei parcheggiatori abusivi dalle parole è passata ai fatti, ma quello che è successo a due ausiliari della sosta aggrediti in pieno centro a Napoli conferma che la maggioranza dei parcheggiatori abusivi è formata da persone violente e, spesso, pregiudicate e legate ai clan della camorra». Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che, da tempo ha avviato una battaglia senza quartiere contro chi impone il pizzo a quanti vogliono parcheggiare l'auto o la moto.«Si esprime piena solidarietà ai due ausiliari del traffico aggrediti in via Oberdan da un parcheggiatore abusivo che poi è stato arrestato solo perché stavano facendo il loro dovere che è quello di multare le auto lasciate in sosta senza pagare quanto dovuto per stare sulle strisce blu. I due ausiliari, R.S. e G.V., che sono andato a incontrare in ospedale, sono stati assistiti al pronto soccorso del Loreto Mare dove sono andati per ricevere le cure del caso», ha aggiunto Borrelli ricordando che «ormai non passa giorno che non venga fermato da parcheggiatori abusivi o da persone solidali con loro che mi avvicinano per sottolinearmi quanto quello che stiamo facendo li faccia innervosire».