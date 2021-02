Napoli, autista Anm denunciato: minacce e insulti contro i poliziotti municipali

Un autista Anm è stato denunciato dagli agenti della polizia municipale ieri sera, mentre era in servizio a bordo della linea 139. L’episodio è accaduto poco prima delle 20 quando il conducente, un 27enne napoletano, stava procedendo su via Eduardo Suarez nei pressi di piazza Immacolata, al Vomero. Sul posto si trovavano alcuni agenti municipali dell’Unità operativa Vomero Arenella che stavano elevando dei verbali per le auto in sosta sul tratto stradale destinato al capolinea degli autobus.

Pochi istanti prima dell’arrivo dell’autista della linea 139, i poliziotti municipali erano stati allertati attraverso la centrale operativa contattata dall’Anm che segnalava la difficoltà di manovra per i bus costretti a destreggiarsi tra le auto in sosta nelle aree destinate ai mezzi pubblici. Mentre i poliziotti municipali guidati dal comandante Gaetano Frattini stavano elevando i verbali, il 27enne alla guida dell’autobus diretto verso la zona ospedaliera ha fermato il mezzo, gridando verso gli agenti che una delle auto da multare era la sua.

In una manciata di secondi, senza preoccuparsi dei passeggeri sul mezzo pubblico, il conducente Anm è sceso dal bus e si è diretto verso i poliziotti municipali che di fronte alle urla e alle imprecazioni dell’uomo, non avevano smesso di verbalizzare. A quel punto, sono partiti gli insulti e le minacce del conducente che ha impugnato il verbale stropicciandolo e buttandolo all’aria, continuando a protestare contro i vigili e pretendendo che gli levassero la multa.

Mentre i passeggeri spaventati, abbandonavano il bus, i poliziotti municipali hanno contattato gli ispettori Anm segnalando l’episodio e chiedendo l’acquisizione delle telecamere del circuito interno installato sui bus, oltre alla sostituzione del conducente che aveva interrotto la corsa. Il 27enne, è stato denunciato dai vigili per oltraggio a pubblico ufficale, interruzione di pubblico servizio e per le minacce volte a far compiere un atto contro il loro servizio, pretendendo il ritiro del verbale.

