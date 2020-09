I Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in piazza Carlo III un giovane che, dopo aver consegnato una borsa al conducente di un autobus di linea in sosta, si è allontanato velocemente.

LEGGI ANCHE La coca dei bambini offerta a prezzi stracciati dalla baby-spacciatrice nel Napoletano

I poliziotti, insospettiti, hanno seguito il pullman fino ad un’area di sosta in via Galileo Ferraris dove hanno bloccato il veicolo trovando il conducente in possesso della somma di 50 euro mentre nella borsa hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 97 grammi, 3 stecche della stessa sostanza del peso complessivo di circa 11 grammi, un taglierino della lunghezza di circa 25 cm, una pietra di marmo e diverso materiale per il confezionamento della sostanza. L’uomo, un 50enne beneventano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA