Napoli, autisti abusivi e taxi irregolari: sanzioni al porto e in aeroporto

All'aeroporto intercettati dai vigili due trasportatori abusivi, intenti a prestare il servizio con veicoli privati. In particolare uno di loro aveva portato due turisti dal Molo Beverello a Capodichino per 25 euro. L' altro, per la stessa cifra, aveva fatto salire a bordo tre turiste, fornendo loro un servizio di transfer abusivo alla struttura ricettiva prenotata. I veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo ai conducenti sanzione di 173 euro.

Non solo. Otto tassisti sono stati verbalizzati per diverse infrazioni al regolamento comunale: per l'abbigliamento non confacente al servizio prestato; per lo stato del veicolo non perfetta efficienza e pulizia e, soprattutto per il prelievo di passeggeri a meno di cento metri dal posteggio dove erano già in attesa numerosi utenti.

Al porto sanzionato anche un conducente abusivo che trasportava due turisti alla stazione centrale. Anche per lui fermo amministrativo istruttivo del veicolo. Nove in totale i tassisti sanzionati nell’area degli imbarchi: otto perché stazionavano fuori dal posteggio autorizzato del Molo Angioino, ma fuori turno, allo scopo di intercettare i numerosi crocierist; uno per non aver rilasciato la ricevuta per corsa a tariffa predeterminata al passeggero.



Infine, alla stazione centrale un tassista è stato sorpreso a circolare sprovvisto dell'assicurazione: a suo carico multa da 866 euro il sequestro amministrativo del veicolo, e licenza ritirata.