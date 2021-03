Napoli, lotta all'abbandono di veicoli in strada: 16 sequestrati dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli, con la collaborazione della polizia municipale, hanno rimosso 16 autoveicoli in stato di abbandono, parcheggiati in via Fava e Via della resistenza, nel quartiere di Scampia. I veicoli sono stati trasferiti in una depositeria giudiziaria e saranno oggetto di accertamenti amministrativi.