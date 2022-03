I carabinieri della compagnia Poggioreale insieme agli agenti della locale polizia municipale hanno rimosso numerose auto in stato di abbandono e prive della prevista copertura assicurativa, parcheggiate in strada.

Ben 71 sono stati i veicoli rimossi, in via Nuova Poggioreale, corso Malta e piazza Lo Bianco. Diverse, inoltre, le multe. I veicoli sono stati trasferiti presso nei depositi del Comune di Napoli. Si sono così liberati decine di posti per il parcheggio.