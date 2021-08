Napoli, auto avvolta dalle fiamme: mattinata di paura a Ponticelli

Minuti di paura a Ponticelli, zona orientale di Napoli, dove le fiamme hanno avvolto un veicolo in piena strada generando una colonna di fumo nero e denso. Il fatto è accaduto questa mattina, intorno alle 10:30, in via Mario Palermo, asse stradale di particolare importanza del quartiere di Napoli Est, percorso quotidianamente da migliaia di veicoli, specie mezzi pesanti.

In particolare, l'incendio ha interessato una Fiat Panda posizionata nella semicarreggiata di svolta lungo via Mario Palermo (direzione Napoli centro), all'incrocio con via Provinciale delle Brecce e via Molino Fellapane. Siamo a due passi da una scuola e dalla sede del Commissariato di Polizia di Stato di Ponticelli e in una zona ad alta densità abitativa.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno prontamente domato il rogo così da evitare pericoli ai passanti e ai veicoli. L'auto coinvolta dalle fiamme risulta ormai totalmente distrutta. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio.