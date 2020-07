Era il 2011. La notte tra il 14 e il 15 maggio quando, poco prima dell'alba, in via Petrarca, una Mini One con a bordo tre ragazzi - Gianluca Del Torto, Oliviero Russo e Giammaria De Gregorio - sfondò la ringhiera volando nel vuoto dal curvone più pericoloso della città. Tornavano da una serata in discoteca, al Voga di Coroglio, allegra e spensierata, trascorsa con i soliti amici, quelli di sempre. Gli stessi che da nove anni a questa parte, il 14 maggio, sul luogo dell'incidente montano una gigantografia con le foto belle e sorridenti dei tre compagni. Un modo per ricordarli, e forse, per ricordare anche a se stessi che la vita è un bene troppo prezioso per rischiare di perderla così. Carmine De Gregorio è il papà di Giammaria, per tutti Giammi. Ieri mattina, appena ha saputo che una macchina era volata giù, esattamente come quella sulla quale viaggiava il figlio, si è precipitato in via Petrarca per capire che cosa stesse accadendo e, soprattutto, offrire il suo aiuto se ce ne fosse stato bisogno.

LEGGI ANCHE Auto nel vuoto a via Petrarca, il ragazzo estratto dalle lamiere: «Ho tanto dolore ma sono vivo»

Per fortuna l'uomo alla guida è rimasto praticamente illeso.

«Un vero miracolo, ma non basta. Prima o poi accadrà di nuovo. Sono passati nove anni dalla morte dei nostri ragazzi e non è cambiato niente».

Almeno hanno messo i dissuasori anche se in quel tratto ne mancano due. E proprio da lì è passata l'auto a velocità prima di finire nel vuoto.

«Quei dissuasori non servono per fermare la corsa di una vettura che - per qualche ragione - finisce fuori strada, ma solo a evitare che le macchine salgano sui marciapiedi. Li hanno messi dopo l'incidente di mio figlio: dal punto di vista della sicurezza stradale sono assolutamente inutili».



«Cambiare la ringhiera, innanzitutto. E poi piazzare dei cubi di cemento lungo il marciapiedi. È una strada ad alto rischio, non si può continuare a sperare che vada bene. D'altronde - con i ragazzi che hanno fondato l'associazione XV maggio in ricordo degli amici - le nostre proposte le abbiamo avanzate più volte ma il Comune non ci ha mai dato ascolto. Basta dirvi che la Mini One di Gianluca è ancora nel burrone».

L'auto che è volata giù con i tre ragazzi non è mai stata recuperata dal 2011?

«Mai. Adesso l'hanno coperta con un telone blu ma è stata in esposizione per parecchio tempo. Basta affacciarsi, si vede subito. Guardate lì...».

Un dolore che si rinnova.

«Quando ci penso ho l'impressione che mio figlio sia morto davvero inutilmente. Non basterebbe, è chiaro, ma sapere che - dopo l'incidente - sono state messe in atto tutte le procedure necessarie affinché ciò che è accaduto a lui, e a Gianluca e Oliviero, non capiti più a nessuno, potrebbe servire a dare un senso a una tragedia come la nostra».

Tornerà all'attacco con il Comune?

«Ci hanno fatto passare la voglia, anche i ragazzi si sono scoraggiati. Come se il problema non fosse il loro. Quando a finire giù sarà un bus pieno di turisti, forse si daranno una mossa. Quelle ringhiere sono marce e completamente mobili. Basta un colpo ben assestato per buttarle giù».

Tra le vostre proposte c'era anche quella di mettere delle cunette lungo la strada per rallentare la velocità delle auto. È così?

«Bocciata pure quella. Le cunette non vanno bene: i pullman avrebbero delle difficoltà, almeno così dicono. Stessa risposta per i blocchi di cemento che invece sarebbero fondamentali per fermare le auto fuori controllo».



Ultimo aggiornamento: 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA