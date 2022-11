Napoli, auto e moto rimosse e una raffica di sanzioni

Vigili urbani in azione a Napoli. Nell’area Vasto e al borgo Sant’Antonio Abate sono stati rimossi 14 veicoli. Tra questi, sei erano abbandonati e 8 in divieto di sosta. Elevati anche 445 verbali per diverse violazioni al codice della strada: sosta irregolare, mancata copertura assicurativa, alla guida sprovvisto di patente o casco, mancata esibizione documenti. In più, sono stati sanzionati 6 esercizi commerciali per insegne non autorizzate e 13 per occupazione abusiva di suolo pubblico.



Nel quartiere Vomero sanzionate sette attività commerciali e una casa di cura: ponevano all’esterno delle loro attività dei bidoncini per la raccolta rifiuti senza alcuna autorizzazione. Nella zona Scampia, in viale della Resistenza, prelevati 9 motorini e 15 auto per abbattere un cancello abusivo che chiudeva uno spazio con all’interno numerose carcasse di vetture abbandonate.