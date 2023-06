Sono trascorsi tre giorni da quando i familiari di Fulvio, tra angosce e speranze, si alternano per andare a trovarlo nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Il 25enne, ferito nell’esplosione di un’automobile in tangenziale, non è cosciente ma potergli stare accanto anche pochi minuti, è già un sollievo per i parenti che sono in cerca di risposte per capire cosa sia realmente accaduto. «Fulvio è sedato, in coma farmacologico e siamo costantemente aggiornati sulle sue condizioni» spiega il cugino Fabio Corsaro che, dopo essere stato al Cardarelli, racconta il calvario in cui è piombata tutta la famiglia.



«Ho saputo che mio cugino era alla guida dell’automobile e sembra che, subito dopo l’esplosione quando si stava espandendo il fumo, lui sia riuscito ad aprire lo sportello e uscire dall’auto per chiamare aiuto» spiega Fabio che, come tutti i familiari, aspetta «risposte e chiarimenti sui motivi che hanno causato l’incidente». Per il momento, «la preoccupazione principale riguarda le ustioni che hanno ricoperto la maggior parte del corpo di Fulvio» che è sedato in coma farmacologico e ricoverato con una prognosi riservata. Nonostante la criticità della situazione, però, c’è un aspetto confortante nel quadro clinico del giovane dal momento che «non sono stati danneggiati gli organi interni e questo dato può offrire buone speranze per una ripresa più veloce» come riferisce Fabio che insieme ai genitori e alle sorelle di Fulvio spera che la giovane età del cugino possa aiutarlo a fronteggiare le difficoltà fisiche causate dall’ustione.

«La vettura era un prototipo del progetto sperimentale denominatodi cui mio cugino mi aveva parlato» continua Fabio riferendosi alla «sperimentazione tra realtà universitarie, istituti di ricerca e progetti sostenuti dagli strumenti finanziari della Comunità Europea per realizzare tecnologie ecosostenibili e di minore impatto ambientale». La passione del 25enne per i motori e il suo brillante percorso magistrale in Ingegneria meccanica, però, non c’entrano col rischio di diventare «un martire della ricerca». «La fase conclusiva dei suoi studi, l’aveva portato a impegnarsi nel percorso motoristico con uno stage al Cnr di Napoli, per concludere gli ultimi crediti formativi in quanto appassionato di tecnologia» ribadisce Fabio convinto che «la tecnologia debba progredire e andare avanti ma contrario al fatto che un ragazzo di 25 anni possa diventare un martire dell’innovazione». Secondo i familiari, infatti «bisogna distinguere tra una sperimentazione realizzata in sicurezza e, invece, un progetto che ha messo a rischio la vita di mio Fabio e di altre persone».«Oggi Fulvio è vittima di un test andato malissimo, praticamente fallimentare che gli cambierà la vita e ha sconvolto quella dei suoi genitori, delle sorelle e di tutta la nostra famiglia» continua Fabio che sottolinea come un incidente del genere sarebbe potuto accadere «a qualsiasi altro studente, ricercatore o collega». Nell’attesa di accertamenti e verifiche sulle responsabilità dell’accaduto, Fabio fa sapere che, insieme ai familiari, ha appreso le notizie diffuse dal direttore del Cnr in merito al non coinvolgimento dell’ente ma sottolinea che,Ora, la richiesta dei familiari è «sapere la verità ed avere giustizia perché i sogni di un ragazzo non possono interrompersi a 25 anni». Il sogno di Fabio, ora in bilico, è sempre stato quello di lavorare in Ferrari e aspirare a quell’indipendenza che gli è costata sacrifici sui libri e serate trascorse a lavorare, invece di vedersi con gli amici. «Vogliamo capire cosa non ha funzionato su quell’automobile e se questa complicazione poteva essere, in qualche modo, evitata o prevenuta» conclude Fabio che punta il dito sulla verifica della presenza dei «minimi standard di sicurezza».