Si parte dalla fine, dall’ultimo intervento tecnico compiuto venerdì scorso, prima che l’auto esplodesse in tangenziale. Hanno deciso di agire a ritroso, gli inquirenti al lavoro sulla morte di Maria Vittoria Prati, 66enne ricercatrice del Cnr morta mentre era alla guida di un prototipo di auto ibrida, lungo un tratto di tangenziale napoletana. A studiare le mosse degli investigatori, sembra chiara la strategia di chi sta conducendo le indagini sulla donna deceduta dopo giorni di agonia, nonché sul ferimento del suo assistente, il 25enne Fulvio Filace: si lavora dall’innesto delle bombole nella Polo concepita per abbattere i costi energetici.

Quelle bombole, secondo quanto sta emergendo dalle indagini, servivano ad analizzare il potenziale impatto ambientale delle emissioni rilasciate dal prototipo. Erano un congegno funzionale al cosiddetto sistema Pems (sistema portatile di misurazione delle emissioni), per altro reso obbligatorio dalle recenti disposizioni normative. Fatto sta che a stringere il cerchio, i punti in esame da parte della Procura sono legati ad alcuni nodi: la progettazione dell’auto, la sua messa in strada, con processo di standardizzazione che aveva consentito al veicolo di percorrere diverse centinaia di chilometri per svariate ore, infine l’applicazione di quel dispositivo. Punti che spingono gli inquirenti ad acquisire dati e informazioni negli uffici chiave di questa storia: al Cnr, dove lavorava la ricercatrice deceduta e dove aveva iniziato a muovere i suoi primi passi da aspirante ingegnere il 26enne rimasto ferito; negli uffici delle aziende dove il veicolo è stato progettato; ma anche nell’officina-laboratorio di Biella, dove l’auto ha avuto il suo battesimo.

Inchiesta condotta dal pm Manuela Persico, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Simona Di Monte, omicidio, lesioni e incendio sono le accuse battute in queste ore. Sin dalle prime fasi investigative, l’inchiesta è stata condotta dalla polizia stradale, poi sono subentrati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, a loro volta coadiuvati dal Ris di Roma. In queste ore, si punta ad affidare un incarico ad un pool di periti in grado di affrontare tutti i nodi di questa storia. Una maxiperizia, dunque: frutto del lavoro di diversi tecnici, nel tentativo di dare una spiegazione dell’esplosione che ha divorato la vita di una professionista stimata sul lavoro e amata in famiglia, oltre che al grave ferimento di un aspirante ricercatore.

Ma l’inchiesta sui fatti di venerdì scorso non è solo una questione di valutazioni tecniche e di consulenze incrociate. C’è molta vita vissuta sulla scrivania degli inquirenti. In queste ore i carabinieri stanno ascoltando potenziali testimoni dello strano caso dell’auto ibrida esplosa in tangenziale. Ci sono i vertici del Cnr che dovranno fornire la propria versione dei fatti, poi tocca all’ideatore del progetto, il docente salernitano Gianfranco Rizzo dire la sua (ovviamente assieme al gruppo di collaboratori più fidati), per poi passare al gruppo di colleghi di Maria Vittoria Prati. Un progetto che movimentava non pochi investimenti e che puntava ad offrire una connotazione green ai nostri spostamenti. Come è noto la Polo Wolkswagen che è saltata in aria era una sorta di prototipo due volte ibrido. Nel senso che era un’auto elettrica, ma si nutriva anche di pannelli solari. Un meccanismo ritenuto valido da parte dei suoi ideatori, che l’hanno anche tenuta a battesimo. Stando alla ricostruzione fornita al Mattino l’auto aveva percorso la strada da Biella a Napoli, per poi raggiungere Salerno e Agropoli. Qualcosa si è poi inceppato venerdì scorso, quando - a distanza di giorni - lo scoppio nel corso di un probabile test.



Altro punto decisivo di questa storia riguarda l’autopsia sul corpo della ricercatrice, per poi liberare la salma e consentire i funerali. Una possibilità legata all’esigenza di ricavare elementi sulla deflagrazione killer, che al momento resta un rebus tutto da sciogliere.