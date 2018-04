Napoli, notte di paura al Chiatamone: auto in fiamme nella movida, fuggi fuggi sul lungomare

Domenica 29 Aprile 2018, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 11:37

Ancora una notte di caos e paura nella centralissima via Chiatamone, a ridosso del lungomare e dei grandi alberghi. Ancora tensione in piena movida, dunque, a poche decine di metri dalla sparatoria di un paio di settimane fa che solo per un caso non provocò vittime. Intorno all'una della scorsa notte una Fiat 500 ha improvvisamente preso fuoco, mettendo in fuga giovani e passanti che popolavano la zona. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la vettura, rendendo l'aria irrespirabile. Alcuni poliziotti e carabinieri in borghese sono intervenuti per bloccare il traffico in attesa dell'arrivo dei pompieri. Le fiamme hanno danneggiato anche due vetture parcheggiate a fianco della 500, andata completamente distrutta.L'intervento dei pompieri, tempestivo considerando il gran traffico, ha evitato il peggio. La strada è rimasta bloccata per circa mezz'ora con gravi ripercussioni sulla circolazione notturna del sabato. Avviate indagini ma è difficile non pensare al dolo. Da segnalare che poco prima in una traversa adiacente, che dà sul lungomare, s'era scatenato un parapiglia tra decine di ragazzini. Spintoni, urla e offese che stavano degenerando. Non si esclude un qualche collegamento tra i due eventi. Intorno alle due la situazione è ritornata normale.