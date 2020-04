Il dedalo di vicoli e vicoletti che costeggiano via Medina, nella zona della questura centrale, si stanno rivelando una vera e propria trappola per le ambulanze e per gli operatori di Asìa che stanno realizzando alcuni interventi di pulizia straordinaria e derattizzazione dell'area. Decine di auto e scooter in sosta selvaggia hanno completamente paralizzato la zona, creando un pericolosissimo "imbuto" che ha di fatto paralizzato anche la semplice circolazione pedonale. I residenti hanno più volte segnalato la situazione ma ad oggi ancora nessun intervento per riportare l'ordine e il decoro in zona.



Negli scorsi giorni, come hanno denunciato i cittadini, una ambulanza del 118 che stava accorrendo per la segnalazione di un sospetto caso di Covid è rimasta bloccata, costringendo l'equipaggio a scendere, barella alla mano, e a proseguire a piedi. Il mancato prelievo dei rifiuti - e i conseguenti cumuli ben visibili qui e la - è un altro tasto dolente per i residenti del quartiere.

A giudicare dallo stato delle autovetture e degli scooter che stanno bloccando strade come vico Freddo a Rua Catalana, vico Piazza Nuova o vico Venafro - antichi vicoli voluti dalla regina Giovanna I d'Angiò nella seconda metà del '300 e abitati da una folta comunità di artigiani di origine catalana - la maggior parte dei veicoli potrebbero essere stati abbandonati, con tutte le difficoltà del caso ad ottenere i necessari interventi di rimozione da parte del Comune.

«Dovevano venire a fare una derattizzazione e un intervento di igienizzazione - hanno raccontato i cittadini - e invece gli operatori sono rimasti bloccati dalle tantissime auto in sosta selvaggia che stanno praticamente paralizzando tutto. Sono settimane che siamo in questa situazione e abbiamo più volte segnalato la cosa alla Polizia Municipale. La maggior parte delle macchine sono qui da mesi, quindi si tratta sicuramente di veicoli abbandonati. Ci chiediamo come sia possibile che a due passi da via Medina e dalla Questura Centrale ci siano situazioni di illegalità così palesi. Mentre le istituzioni cercano di trovare il bandolo della matassa in questa zona non si prelevano i rifiuti da giorni e non si possono fare igienizzazioni delle strade».

