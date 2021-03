Napoli, auto con targa straniera sulle strisce blu senza pagare: 46 verbali, multa da 840 euro

Un totale di 46 verbali per un importo complessivo di 840 euro. È quanto notificato dagli agenti della Polizia municipale di Napoli al proprietario di un'auto con targa straniera che da qualche tempo sostava in centro negli spazi a pagamento delimitati dalle strisce blu, senza esporre il titolo di pagamento. La segnalazione agli agenti del Nucleo Veicoli abbandonati è giunta dall'Anm (Azienda napoletana mobilità), che ha presentato un esposto. Dopo gli accertamenti, gli agenti sono risaliti al proprietario dell'auto, che è risultato essere un cittadino italiano. Allo stesso sono stati notificati 46 verbali per un importo complessivo di 840 euro. Operazioni analoghe sono in corso in altri quartieri della città, fa sapere il Comando della polizia municipale di Napoli.

