Napoli, si ribalta a Fuorigrotta dopo carambola con auto in sosta: illeso il conducente

Venerdì 17 Agosto 2018, 14:14

Rocambolesco incidente questa mattina nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli, dove una vettura si ribalta proprio al centro della careggiata dopo aver impattato con un auto in sosta.L'impatto è avvenuto intorno alle 9.30 del mattino, proprio mentre tutti iniziavano a riversarsi in strada ed i negozi avviavano le proprie attività. Il frastuono – a quanto riferiscono i testimoni – è stato assordante ed in pochi secondi, l'auto ha iniziato a ribaltarsi franando al suolo.Causa dell'incidente, sarebbe stata la volontà dell'autista – illeso nonostante il violento schianto – di evitare una vettura con una manovra d'emergenza. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha rimosso la vettura.