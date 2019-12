Incidente stradale all'alba di questa mattina a Fuorigrotta dove un'auto si è ribaltata coinvolgendo altri veicoli in sosta. L' episodio è accaduto intorno alle 6.30 su via Leopardi e sul posto sono intervenute sia le volanti della Polizia municipale che una squadra dei Vigili del Fuoco, allertata per il rischio che il conducente dell'auto capovolta, potesse avere difficoltà ad uscire dall'abitacolo.



Durante il sopralluogo, i caschi gialli hanno riscontrato che all'interno dell'abitacolo non c'era né il conducente, né passeggeri e che, fortunatamente, nonostante la carambola della vettura non ci sono stati feriti.



Le indagini della polizia municipale, intervenuta con l'unità Operativa di Soccavo, hanno ricostruito i minuti successivi allo schianto che secondo le prime testimonianze sarebbe stato causato dall'impatto coi dissuasori stradali. Dopo il ribaltamento un giovane, si sarebbe allontanato dal veicolo e, al momento, sono in corso le indagini per rintracciarlo. © RIPRODUZIONE RISERVATA