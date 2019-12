Napoli, auto di corsa in centro si schianta su un palo: denunciato il conducente

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono stati fermati in piazza del Gesù Nuovo da alcuni passanti che segnalavano un uomo a bordo di un’auto che stava percorrendo via Monteoliveto a forte velocità.

Poco dopo i poliziotti hanno intercettato la vettura in piazza Cavour dove è finita contro un palo della pubblica illuminazione impattando anche l’auto di servizio.

Salvatore Arillo, 58enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, l’uomo è stato denunciato per ricettazione poiché l’auto è risultata rubata.



