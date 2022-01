Napoli, auto senza grattino e in doppia fila: raffica di multe

Al centro dei controlli via Nazionale, piazza Nazionale e piazza Luigi Poderico a Napoli. Nel corso dell’attività, sono state identificate 91 persone, di cui 36 con precedenti di polizia, e controllati 53 autoveicoli, di cui 3 rimossi poiché in sosta su attraversamento pedonale. Contestate 296 violazioni del Codice della Strada per sosta in doppia fila, sosta di veicoli senza titolo di pagamento, mancata copertura assicurativa, sosta su attraversamento pedonale e per guida senza patente poiché mai conseguita. In più 6 esercizi commerciali in via Nazionale sono stati sanzionati: 5 per occupazione abusiva di suolo pubblico e uno per installazione di insegna non autorizzata. A intervenire i poliziotti, i vigili e il personale Anm.

