Napoli: auto con targa estera, task force dei vigili urbani

Gli agenti della unità operativa San Lorenzo della Polizia municipale di Napoli, hanno istituito una task-force per il controllo dei veicoli con targa straniera: gli interventi sono mirati a identificare chi utilizza mezzi sui quali gravano numerosi verbali, non pagati, per infrazioni al codice della strada.

Questi controlli hanno consentito, nel mese di maggio, di arrivare all'identificazione di sette conducenti che violavano i divieti. I documenti di circolazione dei veicoli sono stati ritirati e i nominativi dei trasgressori trasmessi agli uffici preposti per disporre il recupero delle somme non pagate.