L’auto resta bloccata tra i tavolini e loro scendono per spostarli a mano. La zona è quella di Chiaia - precisamente in via Cavallerizza - ed i passeggeri del veicolo sono Carabinieri. Una scena che ha dell’incredibile ma che si è verificata questa mattina sotto gli occhi di tutti. L’auto dei militari è rimasta completamente ferma davanti ai “tavolini selvaggi” sistemati una strada scatenando la rabbia dei residenti. Tutto è avvenuto in via Cavallerizza nella parte pedonale verso piazzetta Rodinò.

«Dopo aver chiesto più e più volte di consentire il passaggio - commentano sulla pagina Facebook del “Comitato Chiaia viva e vivibile” - poiché nessuno del ristorante si è preoccupato di liberare il passaggio, dall’auto è sceso un militare che si è visto costretto a spostare da solo i tavolini».

Questa è la vivibilità a Chiaia, di notte come di giorno, un quartiere ostaggio degli interessi di pochi”.

