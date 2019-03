Napoli, auto per il trasporto sangue utilizzate come taxi abusivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 8 Marzo 2019, 11:30

Il servizio taxi parallelo funziona attraverso il passaparola. I numeri da chiamare in caso di bisogno passano attraverso WhatsApp dove si indica anche chi ha fornito l'informazione per evitare di incappare nelle maglie della giustizia. Una piaga quella del trasporto passeggeri abusivo che pesca utenti ovunque. C'è chi si è organizzato con tanto di centralino telefonico (come il portiere di un immobile individuato dalla municipale Sezione Turistica che controllava ben nove vettura e facevi prezzi low cost per accaparrarsi clienti) e altri che lavorano per conto proprio sia di notte che di giorno.Non mancano le segnalazioni da parte dei tassisti regolari che ogni giorno devono fare i conti con gli abusivi che imperversano in città. Si sono trasformati in detective a tutti gli effetti. Fotografano, controllano, seguono tutta la situazione, trovano i numeri di telefono degli abusivi che spiegano a più voci «ci stanno massacrando». Per poi denunciare il tutto alla municipale. Gli stratagemmi utilizzati sono incredibili. Ma l'ultimo è il più temuto passa attraverso auto ben diverse, non comuni.