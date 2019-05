Autobomba a Scampia, l'assalto delle nuove leve del clan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Maggio 2019, 07:30

Non un fatto privato, non il gesto di un criminale isolato che prova a colpire in modo indiscriminato.No, l'attentato consumato a Scampia tra mercoledì e giovedì notte, è stato l'ennesimo colpo della camorra. Un'autobomba fatta esplodere in piena notte, a pochi passi da case abitate e altre auto in sosta, solo un miracolo che non ci siano state vittime.Autobomba di camorra, indagine affidata alla Dda di Napoli, c'è una pista battuta in queste ore: si indaga su un debito per una grossa partita di cocaina non pagata, una fornitura non saldata, un patto economico saltato al momento decisivo. Soldi che non sono girati nel verso giusto, qualche avvertimento in questi mesi, prima di arrivare alla decisione finale, probabile prologo di nuovi colpi di coda criminale.