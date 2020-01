© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bus intrappolati tra le auto del parcheggio selvaggio a Napoli. La città è in balia del parcheggio selvaggio che paralizza il traffico e costringe a manovre complicate o impossibili gli autobus che già sono pochi.«Ogni giorno ci giungono diverse segnalazioni di situazioni estreme di parcheggio selvaggio che congestionano le strade e creano impedimenti importanti ai cittadini, agli automobilisti e al trasporto pubblico. Ogni giorno degli autobus di linea restano intrappolati a causa delle auto in sosta in doppia fila e ciò genera un effetto domino di caos e disagi in una situazione già di disagio per il trasporto pubblico - commentano il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli con il conduttore radiofonico Gianni Simioli -. Questi parcheggi impropri ed illeciti sono opera di incivili o governati dai parcheggiatori abusivi che, pur di favorire i loro incassi, sistemano le auto in ogni anfratto, rimpinzando le strade di macchine senza alcun senso logico e civile. Bisogna allora intervenire duramente, multando e rimuovendo le auto in divieto di sosta e segnalando tutti coloro sopresi ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo».