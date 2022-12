Dopo il muro contro muro delle scorse settimane, si riapre la linea di dialogo tra l'Anm e sindacati. Ieri, dopo un confronto - anche duro in alcuni momenti - si è raggiunto un accordo di massima su alcune vertenze congelate, relative ad alcuni adeguamenti economici che i lavoratori attendono da tempo. Il bicchiere è mezzo pieno e il disco verde per l'obiettivo a breve termine, cioè i prolungamenti per Natale e per la notte di Capodanno, è più vicino. Le questioni, seppur di natura diversa, sono legate a doppio filo. I sindacati chiedono ad Anm l'impegno di risolvere a gennaio i nodi posti al tavolo delle trattative; l'azienda dal canto suo ha voluto rassicurare i lavoratori nel tentativo di creare le condizioni per raggiungere un accordo a stretto giro; e infine il Comune di Napoli, che continua il pressing sull'azienda per arrivare ai fatidici prolungamenti nei giorni delle festività. È impensabile lasciare turisti e napoletani a piedi la notte di San Silvestro, tra concertone di piazza Plebiscito e deejay set sul lungomare.

APPROFONDIMENTI Napoli, controlli agli autobus turistici nel centro storico Sciopero benzinai, da oggi a venerdì Multe in base al reddito, verso modifica del codice stradale

A seguito di un ampio confronto e le richieste delle organizzazioni sindacali - al tavolo Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Uglfna, Faisa Cisal - l'azienda ha modulato una proposta che sembra aver soddisfatto in qualche modo i rappresentanti dei lavoratori: indennità arretrate delle ferie; omogenizzazione dei ticket a 7 euro per tutti i lavoratori a partire dal primo gennaio e da rivedere, con aumento dell'importo, a partire da marzo 2023; riconoscimento di 150 euro in welfare nella busta paga di dicembre. I sindacati hanno dichiarato la disponibilità a firmare l'accordo «senza alcun vincolo riguardo i prolungamenti dei servizi natalizi». I lavoratori su base volontaria potranno decidere se essere impiegati a Natale e Capodanno: l'azienda è pronta a pubblicare una manifestazione di interesse rivolta ai dipendenti. «Anche in questa situazione, le organizzazioni sindacali hanno dato prova di maturità, responsabilità e di tenacia, confermando la capacità di saper guardare lontano e di avere a cuore il futuro e il buon funzionamento dell'azienda - spiega il segretario generale della Fit-Cisl Campania, Alfonso Langella - Per l'ennesima volta siamo pronti a dare un segnale di fiducia nei confronti di Anm, ma soprattutto verso il Comune di Napoli e verso i cittadini».