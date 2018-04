Napoli, l'autobus perde olio: raffica di incidenti su via Santa Teresa degli Scalzi, cinque feriti

Lunedì 30 Aprile 2018, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cadute a raffica e cinque centauri feriti su via Santa Teresa degli Scalzi, la lunga arteria che collega la zona del Museo con la rotonda di Capodimonte. Poco dopo le 8.30 di questa mattina, a causa di una corposa perdita d'olio da parte di un bus Anm, si sono verificati slittamenti e tamponamenti tra veicoli, comprese automobili, e cinque persone che erano a bordo di motocicli sono finite in ospedale.La striscia di olio della lunghezza di oltre un chilometro sul pavimento stradale ha procurato grandi disagi alla viabilità compromessa ulteriormente dai motocicli caduti in strada. I mezzi a due ruote coinvolti negli incidenti sono stati quattro, inclusa una moto Bmw di grossa cilindrata su cui viaggiava anche un passeggero. Due centauri sono stati trasportati all'ospedale Loreto Mare con prognosi di cinque giorni per i traumi riportati in varie parti del corpo e gli altri tre feriti sono stati assistiti al probto soccorso del Cto.Sul posto è intervenuta la polizia municipale dell'unità operativa Stella comandata da Massimo Giobbe che, dopo le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata, ha provveduto a multare l'autobus della linea 168 fermato per la perdita d'olio.