Napoli, autobus soppressi e cittadini in rivolta: «Anziani e disabili isolati, ci negano diritto alla mobilità»

Martedì 9 Luglio 2019, 14:45

L'entrata in vigore dell'orario estivo di Anm ha scatenato un coro di polemiche negli scorsi giorni. Gran parte dei cittadini lamentano l'impossibilità a spostarsi da un punto all'altro della città e la "pezza a colori" della Linea 1 che dovrebbe fare da contraltare - quando non si blocca per guasti - alle numerose soppressioni di linee bus non funziona. In moltissimi casi raggiungere le stazioni della metropolitana è impossibile a causa delle lunghissime distanze da percorrere e, come al solito, a pagare le conseguenze dello sfascio dell'azienda di trasporto pubblica cittadina sono i soggetti svantaggiati. Anziani e disabili costretti ad andare a piedi sotto il sole cocente o, come nella maggior parte dei casi, a non uscire di casa.In tutte le grandi città turistiche del mondo durante il periodo estivo - il periodo dell'anno più produttivo dal punto di vista delle presenze in città - le linee bus e le metropolitane vengono notevolmente potenziate. Nel capoluogo partenopeo, che si è autopromosso capitale mediterranea del turismo, invece si registra il percorso inverso. Simbolo sempre più evidente - e le numerosissime lamentele a mezzo social lo dimostrano - che il trasporto pubblico cittadino fa acqua da tutte le parti e che, specie per il trasporto pubblico su gomma, si sta tirando a campare senza un reale progetto di rilancio. Mese dopo mese e anno dopo anno, infatti, le linee soppresse e accorpate crescono vertiginosamente, scatenando le ironie - e le ire - dei pendolari che fanno affidamento sul trasporto pubblico.Un gruppo di anziani del quartiere Avvocata sono scesi ieri pomeriggio in strada per protestare contro la soppressione della linea 139, una linea che garantiva il fondamentale collegamento tra la parte bassa - piazza Mazzini - e la parte alta della città. Con il taglio della linea a garantire le esigenze di mobilità resta solo la superintasata linea 147 e la linea C16 che, però, non collegano l'area di Salvator Rosa con le stazioni della Linea 1. Una protesta, quella dei cittadini, volta a chiedere il ripristino di una linea che, per tantissimi anziani, è l'unico mezzo di trasporto pubblico disponibile.«Siamo stati abbandonati - spiegano gli inferociti residenti - il Comune ci ha condannati a starcene chiusi in casa o a dover camminare chilometri prima di poter prendere un mezzo pubblico. La linea 139 era importantissima per i tanti anziani e per i disabili di questo quartiere che ora sono costretti ad arrivare alla stazione della metropolitana di Salvator Rosa o a piazza Dante per potersi spostare. Chi ha pensato il taglio di questa linea - prosegono i cittadini - provasse a percorrere la salita di Salvator Rosa da piazza Mazzini sotto al sole fino alla fermata della metropolitana di Salvator Rosa. Noi - hanno poi concluso i residenti del quartiere - paghiamo le tasse. Già prima bisognava aspettare dai quaranta minuti alle due ore per vedere un bus, ora ci hanno praticamente imprigionati. Vogliamo ricevere il servizio che paghiamo profumatamente».Insieme ai cittadini in protesta anche il consigliere della II Municipalità Enzo Angrisano. «Ho evidenziato questa problematica al presidente della nostra Municipalità Francesco Chirico, con la speranza che possa intercedere con la dirigenza di Anm per il ripristino di questa fondamentale linea di autobus. Ad oggi non ho ancora ricevuto alcuna risposta. Qualche giorno fa - prosegue Angrisano - Anm ha rivisto i suoi piani dopo che i cittadini avevano fatto sentire la loro voce. Auspichiamo che anche in questo caso Anm si decida a dare ascolto ai cittadini e a garantire il diritto alla Mobilità sancito dalla nostra Costituzione. Non è possibile che i disabili e gli anziani siano penalizzati così tanto».