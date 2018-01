Napoli, automobilista si schianta contro una palma e finisce in ospedale

Sabato 27 Gennaio 2018, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2018 12:21

Un automobilista s'è schiantato contro le palme in via Amerigo Vespucci, questa mattina. L' incidente è avvenuto all'altezza della rotonda che l'auto stava imboccando in direzione San Giovanni a Teduccio.Si tratta di una monovolume Fiat modello Freemont che ha perso il controllo sbattendo contro la griglia posta alla base di una palma, abbattendola. Alla guida del veicolo, un 24enne napoletano che, al momento, è stato trasportato all'ospedale Cardarelli sebbene dai primi accertamenti clinici le sue condizioni siano di lieve entità.Come accertato dai poliziotti municipali della sezione Infortunistica comandata da Antonio Muriano, il 24enne indossava la cintura di sicurezza e gli airbag dell' auto sono entrati in funzione. La dinamica dell' incidente è ora al vaglio degli agenti dell' Infortunistica stradale che sono intervenuti sul posto insieme alla pattuglia della Polizia Municipale dell' Unità operativa di Poggioreale.