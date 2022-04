Napoli, automobilista muore per un malore il giorno di Pasqua

E' morto un automobilista in piazza Garibaldi per un malore, probabilmete un infarto. Un malore avvertito già pochi minuti prima, raccontano alcuni automobilisti, che hanno assistito all'accaduto, in quanto manifestava una guida irregolare, poi lo schianto con l'auto che si è ritrovato davanti ed ha perso completamente conoscenza. Traffico bloccato. Sono intervenuti gli agenti locali della polizia ed un'ambulanza per verificare le motivazioni del decesso.

Martina morta dopo aver mangiato un panino, l'autopsia: «Era allergica al lattosio». ​Le ultime parole: «Mamma, sto male»