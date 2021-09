Napoli, azienda impone il green pass ai lavoratori: insorgono i sindacati

Green pass obbligatorio per i lavoratori di un'azienda di ingegneria di Napoli i cui vertici hanno deciso che, dal prossimo 13 settembre, potranno fare ingresso in ditta i soli dipendenti provvisti del certificato verde. Lo rendono noto le segreterie provinciali di Uilm, Fim e Fiom, dalle quali aggiungono che i vertici aziendali della Protom Spa, che si occupa di ingegneria aerospaziale, hanno anche chiesto ai dipendenti «di inviare via mail copia del proprio Green Pass».

«Contestiamo fortemente il comportamento dell'Azienda - scrivono i sindacati - e metteremo in campo tutte le azioni necessarie per far rispettare il CCNL e per tutelare la privacy dei lavoratori rispetto alla legittima quanto personale scelta rispetto al tema vaccinazione».

«Come organizzazioni sindacali. - aggiungono dalla Fim, Uilm e Fiom - avevamo, a tutti i livelli, sottolineato che l'utilizzo del Green Pass per il consumo del pasto nelle mense aziendali fosse un pericoloso precedente che poteva essere strumentalizzato per usi discriminativi da parte delle aziende. Puntuale arriva la conferma alle nostre preoccupazioni».