Napoli, mega Babbo Natale in piazza Vittoria: selfie-mania e commenti ironici

Dimenticate 'Nalbero, 40 metri di luci e acciaio sul lungomare di Napoli. L'attrazione 2021 è un mega Babbo Natale installato questa mattina al centro di piazza Vittoria. In anticipo sui tempi, di 3 mesi: mancano 81 giorni al 25 dicembre. E si vede: allerta meteo permettendo, la gente passeggia in t-shirt. «Non vi pare un po' presto?», è l'interrogativo che rimbalza sui social, spazio per eccellenza di critiche e ironia. Ma il pupazzo piace ai bambini, ed è subito selfie-mania.

«Non è che quest'anno il Natale arriva un po' prima e nessuno me l'ha detto...», si scherza online. «Può darsi che faccia un miracolo e riapra la Galleria Vittoria», la preghiera. «Mi chiedo se a questa nostra città serva un sindaco o qualcos’altro… ma urgentemente. Non vorrei che nelle bistrattate periferie dove si arriva sempre in ritardo (se caso mai si arriva) si cominci direttamente con i festoni di Pasqua... AIutateci». In realtà, le luminarie sono già installate in tanti quartieri, non solo in centro: dal Vomero a Bagnoli. Su iniziativa della Camera di Commercio.

Napoli, Babbo Natale gigante in piazza Vittoria (Newfotosud, Renato Esposito)