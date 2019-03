Napoli Orefici, i baby estorsori del borgo Orefici: pizzo anche a rate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Marzo 2019, 08:00

«Stiamo qua per il regalo di Pasqua. Sai chi siamo, vero? Ventimila euro ci devi dare: e se non li tieni tutti adesso, ce li darai a rate..». Parola più, parola meno, è andata proprio così. Perché questa era la richiesta rivolta da due 17enni ad un gioielliere del Borgo Orefici preso di mira dalla coppia di estorsori in erba. Ventimila euro in cambio di una non meglio precisata «protezione».Il commerciante ha preso tempo, ma non ci ha pensato su due volte ed è andato a denunciare tutto in Questura: e così, ieri, per i due ragazzini è scattata la misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minori di Napoli, che per loro ha disposto il collocamento in comunità, su richiesta dei pubblici ministeri dell'ufficio inquirente diretto da Maria De Luzenberger.