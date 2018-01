Il giudice Cavallo: «Baby gang, stop a modelli negativi come Gomorra

«Tolleranza zero anche nei confronti di chi ha meno di 14 anni, come previsto dalla legge, e stop ai modelli negativi esaltati dalle fiction stile Gomorra». Melita Cavallo, giudice in pensione, ex presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, intervistata da La Stampa, affronterebbe le baby gang con un strategia «a breve e a lungo termine». «Occorre - afferma - una risposta immediata delle istituzioni anche per gli under 14. Chi commette atti delittuosi come quelli che si sono verificati a Napoli non può tornarsene a casa dai propri genitori solo perché ha meno di 14 anni. In base all'articolo 25 del Regio decreto del 1934, ancora in vigore, si deve intervenire su tutti i minorenni che hanno una condotta irregolare».



«È evidente che una nuova consapevolezza può maturare solo lontano dai genitori che non sono stati in grado di educarli e di seguirli adeguatamente nel percorso di crescita». Cavallo sottolinea anche che «il branco esalta la violenza che in questo periodo spopola in tv e al cinema con Gomorra. Io ho letto e apprezzato i libri di Saviano, ma sullo schermo prevalgono modelli, idoli, decisamente negativi che inneggiano alla violenza», «l'aspetto culturale non è affatto secondario, anzi. A lungo termine è proprio su questo fronte che occorre operare». «Occorre - spiega - aprire strutture in cui i ragazzi possano impegnarsi nello sport, nella musica, nel teatro» e «scuole aperte al pomeriggio con insegnanti capaci di far convogliare la rabbia di questi ragazzini in qualcosa di positivo»

Mercoledì 17 Gennaio 2018, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA