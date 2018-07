CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Luglio 2018, 23:00

È quasi la mezzanotte quando le automobili si mettono in moto per iniziare un lungo giro tra il degrado delle strade e la disperazione delle lucciole. Siamo in piazza Garibaldi insieme agli uomini del nucleo Tutela emergenze sociali e minori della Polizia locale diretti dal capitano Giuseppe Cortese ed il nostro racconto inizia proprio da qui. L’area è tristemente nota da tempo, per quello che ormai è un fenomeno che vede coinvolti sempre più minorenni di ogni età e nazionalità. Una realtà che ormai sembra non avere più confini e appartenenza etnica, sempre più strutturata e complessa e che si estende in gran parte della città sotto gli occhi di tutti. Proprio per questo motivo i controlli, soprattutto nel periodo estivo, si fanno serrati e tengono conto di quei quartieri a Napoli tragicamente famosi per il fenomeno della prostituzione minorile.Questa vera piaga sociale che da tempo gli agenti municipali, su disposizione del comandante Ciro Esposito, cercano di contrastare con tutti i mezzi a disposizione sembra essere sempre più radicata nei quartieri popolari e più centrali della città. Da tempo però questo fenomeno non costituisce più reato e ad essere puniti - qualora presi in flagranza - sono solo gli sfruttatori, punibili con l’arresto, ed i clienti, a cui è possibile applicare una sanzione di massimo 5mila euro. Attualmente gli agenti dell’unità operativa addetta al servizio riconoscono un vero «cerchio del terrore» che va dalle aree di Forcella e dei Decumani a quella della Duchesca e fino via Firenze e a via Torino al Vasto. Questa realtà di grande disgregazione sociale vede diverse etnie attive in queste zone, come quelle africane - in particolar modo nigeriane - e quelle asiatiche di cui spesso sono rappresentanti ragazze di origine cinese. Ma non solo.