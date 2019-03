Napoli, il babyboss alla madre: «Conserva i soldi per quando sarò in carcere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 31 Marzo 2019, 08:00

Giovanissimi, armati, improvvisati, pericolosi. E mammoni. Stavano «facendo il sistema», volevano creare un nuovo clan di camorra, anche compiendo azioni eclatanti, ma «dopo le otto e mezza della sera, perché non ho la macchina. Devo aspettare mamma». Questo viene fuori dalle intercettazioni che hanno riguardato cinque esponenti dei De Luca Bossa-Minichini, il nuovo gruppo che stava cercando di occupare il vuoto camorristico lasciato dai D'Amico e dai De Micco a Volla e Ponticelli, fermati dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli perché accusati della stesa di alcuni giorni fa in piazza Trieste e Trento. Uno dei baby boss ha 19 anni da un mese, è mancino e si chiama Alessio Bossis. Avrebbe guidato il gruppo da casa, ma entrava in azione in prima persona per sparare. La ricostruzione è stata fatta dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, su indagini coordinate dal sostituto procuratore Maria Di Mauro.