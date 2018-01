Lunedì 22 Gennaio 2018, 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è ritrovato nel mezzo di una rissa con ragazzi sconosciuti ed è finito al Pronto Soccorso col naso spaccato. E’ la brutta avventura raccontata da un ragazzo napoletano di 15 anni, medicato nella notte al Cardarelli e riaffidato alla madre con una prognosi di 22 giorni per frattura delle ossa nasali. Il giovane ha raccontato ai poliziotti del commissariato San Carlo, intervenuti sul posto, che poco prima di mezzanotte in piazza Carlo Terzo, nei pressi di un bar che fa angolo col corso Garibaldi, era stato coinvolto una rissa e che, durante il parapiglia, un altro ragazzo lo aveva colpito violentemente in faccia rompendogli il naso. La vittima ha aggiunto di non conoscere i giovani che stavano litigando, che all’apparenza sarebbero suoi coetanei. Sull’accaduto sono in corso accertamenti del commissariato San Carlo della Polizia di Stato.