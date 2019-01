«Volevano uccidere Arturo perché è un ragazzo normale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 28 Gennaio 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2019 07:06

Quel pomeriggio di dicembre non andò di scena un fatto occasionale, ma una precisa strategia mossa da odio e frustrazione contro un «ragazzo normale». Quella di minori animati da risentimento, armati di coltelli e uniti da un solo disegno: uccidere il diverso, che - nella loro ottica - era rappresentato da un ragazzo «normale», vestito in modo ordinario, pienamente integrato nel contesto civile. Solo in questo modo i giudici del Tribunale dei minori riescono a spiegare quelle coltellate inflitte alla gola di Arturo Puoti, lo studente che ha rischiato di perdere la vita nel corso di un'aggressione subita a dicembre del 2017 in via Foria. Oggi, a distanza di tredici mesi, è possibile conoscere il ragionamento fatto dai giudici nel comminare una condanna a nove anni e tre mesi a carico dei tre imputati per tentato omicidio. Diciotto pagine a firma dei giudici dei Colli Aminei (presidente Marina Ferrara, a latere Pezzuti e Parenti), non ci sono dubbi sulla «volontà omicidiaria» del branco, all'epoca per altro costituito anche da un quarto minore non imputabile in quanto non ancora quattordicenne.