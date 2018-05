«È lui», Arturo riconosce uno dei quattro aggressori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 29 Maggio 2018, 07:02 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 07:02

Si sono guardati negli occhi. Li divideva una distanza di cinquanta centimetri.In una stanza di pochi metri quadrati Arturo, lo studente diciassettenne accoltellato alla gola in via Foria il 18 dicembre scorso, ha incontrato A. R., il quindicenne tra i presunti responsabili dell'aggressione che da aprile è in carcere in attesa del processo. Tecnicamente si è trattato di un incidente probatorio richiesto dalla difesa dell'indagato dopo la conclusione delle indagini preliminari.Arturo non si è sottratto. L'udienza si è svolta alla presenza di gip, pubblico ministero, avvocati, genitori del minorenne. In una prima parte ci si è soffermati sulla ricostruzione di alcune sequenze, i dettagli sulla dinamica. Poi si è passati alla descrizione dei responsabili.