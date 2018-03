Napoli, babygang in azione ai Decumani: la rivolta del residente-eroe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 18 Marzo 2018, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2018 10:53

Tegole contro bottiglie, per una sassaiola che è durata alcuni minuti e che fortunatamente non ha causato feriti. Tutto frutto di un equivoco: ad originare la guerriglia era stato il tentativo di un residente di salvare un ragazzo da un pestaggio, ma il lancio di pietre era stato frainteso da alcuni giovani che, credendo di esserne l'obiettivo, avevano «risposto al fuoco». È successo nella notte tra venerdì e sabato nel vicoletto 2° San Giovanni Maggiore, nel cuore del Decumano del Mare. È la stradina vicina al largo San Giovanni Maggiore dove ogni notte centinaia di ragazzi, facendo la spola tra i locali della zona, si fermano per espletare i bisogni fisiologici: da qui lo squallido soprannome di «vico del piscio».Ma è anche, da qualche tempo, il budello dove i pusher si incontrano con gli acquirenti. In quella zona, una decina di giorni fa, i carabinieri avevano arrestato due pusher, uno senegalese e l'altro del Burkina Faso, che avevano appena venduto droga a un ragazzo: addosso avevano circa 25 grammi di stupefacenti, tra marijuana e hashish. A gennaio, invece, altri due africani, del Gambia, erano stati arrestati dalla Polizia. E così, andando indietro nel tempo, gli arresti e i sequestri di droga effettuati tra la piazza e le stradine intorno sono molteplici.