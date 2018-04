Arturo, il giallo della confessione: è scontro sulla versione dell'arrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 8 Aprile 2018, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 11:19

«Non l'ho colpito, non l'accoltellato io. Sì ero lì, sono uno dei quattro nel video ma a quel ragazzo non ho fatto niente». Sarebbe questa, in estrema sintesi, la versione che A.R. diede agli inquirenti a dicembre scorso, poco dopo l'aggressione in via Foria di cui fu vittima Arturo, lo studente 17enne accoltellato al petto e alla gola e vivo per miracolo.All'epoca le indagini erano state appena avviate, Arturo era ricoverato in ospedale e la polizia aveva iniziato la caccia ai giovanissimi componenti del branco, autori della brutale violenza. A.R. fu tra i ragazzi ascoltati dagli investigatori. Al tempo non era ancora indagato e fu sentito senza la presenza di un difensore e dei genitori. Ammise di essere stato in via Foria quel pomeriggio del 18 dicembre, e quando gli venne mostrato il video che riprendeva il gruppo di quattro minorenni indicati come gli autori di un'aggressione fallita poco prima, ai danni di un ragazzo che riuscì a fuggire in tempo, e di quella attuata poi, ai danni di Arturo, A.R. avrebbe ammesso di essere lui uno dei ragazzi ripresi a passeggiare in via Foria. Ma avrebbe precisato di non essere intervenuto contro Arturo.