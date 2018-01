Napoli, sgominata la babygang della metropolitana: denunciati altri due 15enni

Venerdì 19 Gennaio 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2018 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati identificati altri due componenti del branco in azione domenica sera, 14 gennaio, nei pressi della stazione metropolitana Policlinico. A sferrare i colpi contro Ciro, il 16enne dei Quartieri Spagnoli che finì in ospedale col setto nasale rotto, furono due ragazzini di 16 e 15 anni , residenti a Marano, ma altri due minori sono stati identificati e denunciati dalla polizia del commissariato Arenella, guidato dal vicequestore Eugenio Marinelli.Se gli autori dell’aggressione, infatti, sono stati denunciati per lesioni gravi, i loro complici, due 15enni dei Camaldoli, sono stati denunciati per concorso in lesioni gravi perché incitavano i loro compagni a picchiare il 16enne e in qualche modo collaboravano con l’azione violenta del branco, seppure nessuno dei due quella sera picchiò materialmente la vittima.