Massacrato a 15 anni, denunciati due giovanissimi: nella gang della metro anche i figli del boss

Domenica 14 Gennaio 2018, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2018 10:52

La fermata della metropolitana è diventata il loro «territorio di caccia». Nello sciamare di centinaia e centinaia di passeggeri e pendolari che ogni giorno si imbarcano sui vagoni gialli della «Linea uno», che collegano il centro alla periferia nord di Napoli, prima o poi qualcuno finisce nel mirino del branco: un gruppo di ragazzini dai 10 ai 15 anni, il cui unico divertimento sembra essere quello di trasformare il terminal del metrò in una specie di ring. Pestaggi e rapine.La Questura di Napoli è sulle tracce del gruppo di giovanissimi violenti che venerdì sera - intorno alle 18,30 - ha mandato in ospedale Gaetano, il 15enne di Melito massacrato a calci e pugni sferrati con inaudita, gratuita violenza sotto gli occhi di decine di testimoni. Due, al momento, i minori denunciati per le lesioni gravissime: hanno 14 e 15 anni. L'aggressione ha provocato lo spappolamento della milzadi Gaetano, i medici hanno dovuto operarlo per asportargliela. Ma in questo assurdo rigurgito di gratuita violenza la baby gang ha agito anche sotto i riflettori delle telecamere di videosorveglianza della stazione di Piscinola. E adesso, grazie a quei preziosi fotogrammi, la polizia ha elementi investigativi forti, capaci di dare un volto e un nome agli aggressori.Tutti minorenni. Dall'analisi di quei video gli investigatori sarebbero in grado di identificare i violenti. La comitiva di balordi era composta da almeno 10-15 soggetti. La gran parte ha preso parte al pestaggio dell'adolescente che - in compagnia di due cuginetti - era sceso dal metrò collinare per dirigersi in autobus verso casa, a Melito. Chi ha visto quelle immagini parla di una scena raccapricciante. La sequenza dell'aggressione è rapida: si nota un manipolo di ragazzini che accerchiano Gaetano e iniziano a insultarlo, per poi accerchiarlo colpendolo prima al viso, poi al petto e alle spalle. Il 15enne crolla, cade in terra: ed è a quel punto che la vigliaccheria arriva al culmine. Almeno in due, tra gli aggressori, gli sferrano calci all'addome e alla schiena. La vittima è sola, cerca aiuto, ma nessuno interviene. La gente guarda e scappa via.